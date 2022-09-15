США допустили ввод санкций против поддержавших платежную систему «Мир» стран | 360°

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США допустили ввод санкций против поддержавших платежную систему «Мир» стран

Минфин США: власти рассмотрят вопрос санкций против стран, поддержавших систему «Мир»

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Правительство США рассматривает возможность наложения санкций на страны, поддержавшие использование банковских карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

Ведомство отметило, что в ответ на начало спецоперации на Украине США и партнеры «перекрыли России доступ к мировой финансовой инфраструктуре». В министерстве считают, что Россия изо всех сил пыталась найти новые способы обработки платежей и проведения транзакций.

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«Неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширенные соглашения с [платежной системой] „Мир“, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США», — заявили в Минфине.

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В этом случае финансовым организациям грозят санкции со стороны США, добавили в ведомстве.

В заявлении Минфина сказано, что ведомство готово использовать собственные полномочия в ответ на действия сторонников уклонения России от санкций, в том числе на попытки РФ расширить действие национальной платежной системы «МИР» за пределами страны.

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