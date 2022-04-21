США ввели очередной пакет санкций против России

США 20 апреля ввели очередной пакет санкций в отношении России. В него попали 29 физических и 40 юридических лиц. Об этом сообщил Минфин США.

Ограничения в том числе затронули первого заместителя Центробанка РФ Ксению Юдаеву и председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, а также сына бизнесмена Константина Малофеева.

Рестрикции применили к ПАО «Транскапиталбанк», АО «Инвестторгбанк» и одному из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver.

Кроме того, в США сообщили, что вводят визовые ограничения против 635 россиян за «подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса». Аналогичные меры предприняли против 17 лиц, которых Соединенные Штаты считают причастными к «подрыву демократии в Белоруссии».

Полный список попавших под визовые ограничения Минфин США не опубликовал.

Ранее Россия обратилась к США с призывом отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций во внешнеполитическом курсе страны.