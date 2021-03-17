США ввели новые санкции против России

США объявили о новых торговых санкциях против России. Они вступят в силу с 18 марта. Ограничения затронут российский экспорт. Об этом сообщил Минторг США.

По данным ведомства, они коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Некоторые исключения коснутся авиации и космоса, но они будут действовать только до 1 сентября.

«Министерство торговли стремится не допустить Россию к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия», — говорится в заявлении американского Минторга.