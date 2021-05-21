Группа сенаторов США внесла проект закона о санкциях против Nord Stream 2 AG

Законопроект о санкциях против компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG внесли на рассмотрение в Конгресс США. Авторы документа — 14 сенаторов-республиканцев.

В случае его принятия санкции также введут против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве российского трубопровода.

В заявлении одного их авторов инициативы Кевина Крамера, представляющего штат Северная Дакота, говорится, что решение Белого дома не вводить санкции против оператора может привести к ослаблению позиций США на мировой арене.

Ранее администрация президента Джо Байдена отказалась вводить ограничения против Nord Stream 2 AG и других европейских компаний, чтобы не портить отношения с Германией.

В Белом доме признали, что газопровод почти завершен. А новые санкции поставят под удар «жизненно важные отношения с лидерами в Германии». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это «шагом навстречу» со стороны Вашингтона.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от введения ограничений против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига отвечает национальным интересам США.