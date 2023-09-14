14 сентября 2023, 17:40
США ввели новые антироссийские санкции
Минфин США включил десятки физлиц и компаний в антироссийский санкционный список
США ввели новые санкции против десятков российских физических и юридических лиц. Полный список опубликовали на сайте американского Минфина.
Под ограничения Соединенных Штатов подпали «Русская медная компания» и ее основатель Игорь Алтушкин. Также Минфин США включил в перечень «Автоваз», «Москвич», «Трансмашхолдинг», Росавтодор и НПО «Сатурн», сообщил RT.
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Кроме того, под санкциями оказались «Объединенная металлургическая компания», «Соллерс» и банк «Ак Барс».
В новый список добавили компании не только из России, но и из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Из физических лиц ограничения ввели против 20 россиян, двух граждан Эстонии, жителя Турции и одного человека с двойным гражданством России и Грузии.
Всемирная торговая организация предупреждала о вреде, который наносят мировой экономике антироссийские санкции. В ВТО отметили, что мировой финансовой и торговой системе грозит фрагментация.
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