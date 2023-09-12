Деньги 12 сентября 2023, 16:49 ВТО предупредила о вреде мировой экономике из-за антироссийских санкций ВТО: санкции против России окажут негативное влияние на мировую экономику РИА «Новости»

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Санкции против России, введенные странами Запада из-за украинского кризиса, окажут негативное воздействие на мировую экономику. К таким выводам пришли составители ежегодного отчета Всемирной торговой организации.

По мнению специалистов ВТО, особую опасность попытки торгового изоляционизма принесут странам со взаимосвязанной экономикой. Например, торговая война Китая и США привела к падению ВВП в обоих государствах.

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«Экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик», — пояснили в организации.

Из-за подобных односторонних санкций мировой финансовой и торговой системе грозит фрагментация, выразили уверенность в ВТО.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал западные санкции против России фикцией. По его словам, более тысячи американских и европейских компаний продолжают работать на российском рынке.