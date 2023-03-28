Мир 28 марта 2023, 23:49 США ввели экспортные ограничения против двух российских компаний Минторг США внес в черный список российские фирмы «Авиатех» и «Авиазапчасть» РИА «Новости»

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Минторг США ввел ограничения против 11 структур из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России. В черный список попали фирмы «Авиатех» и «Авиазапчасть», уточнил ТАСС.

О введении ограничений сообщается в извещении в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США.

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По версии бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру американского Минторга, внесенные в черный список структуры уличены в действиях, которые «противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что санкционная политика западных стран вредит им больше, чем России. Так он прокомментировал новость о том, что Евросоюз намерен создать механизм, позволяющий странам Запада блокировать поставки сжиженного природного газа из России.