Мир 28 марта 2023, 15:01 Сенатор Цеков прокомментировал новые ограничения Запада в отношении России

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Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал новость о том, что Евросоюз намерен создать механизм, позволяющий странам Запада блокировать поставки сжиженного природного газа из России. Данное ограничение должно привести к сокращению потоков энергоносителей в регион.

По мнению сенатора, санкционная политика западных стран вредит им больше, чем России.

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«Здесь, конечно, очень смущает то, что санкционная политика, которую они проводят — не достигает эффекта и более того, она вредит им больше чем нам. Но остановиться они уже не могут», — сказал Цеков.

Ранее инициативу о блокировке сжиженного природного газа из России поддержали Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша. Для реализации плана его должен одобрить Европарламент, написало агентство Bloomberg.