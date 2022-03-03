США ввели блокирующие санкции против Пескова и ряда российских бизнесменов

В Белом доме заявили о новых антироссийских санкциях. Ограничения ввели против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и ряда российских бизнесменов.

Полные блокирующие меры коснутся в том числе предпринимателей Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова, уточнили в пресс-службе Белого дома.

Список попавших под санкционные ограничения лиц пополнили глава «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В них значится и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Санкции, заявили в Соединенных Штатах, коснутся и членов их семей.

В Белом доме пообещали, что упомянутых лиц «отрежут от финансовой системы США», их активы в стране заморозят, а имущество — заблокируют.

Против 19 российских олигархов и 47 членов их семей и ближайшего окружения введут визовые ограничения.

«США и власти по всему миру будут выявлять и замораживать активы членов российской элиты и их семей», — сказано в заявлении.

Под блокирующие санкции за «дезинформацию» попадут семь организаций РФ и 26 лиц из России и Украины, которые, по мнению Соединенных Штатов, «играют ведущие роли в этих структурах». Ограничениям в том числе подвергли Фонд стратегической культуры, издание «Ритм Евразии» и журнал «Камертон».