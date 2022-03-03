Мир разделился на три лагеря в отношении к России. Но даже в нейтралитете кроется подвох

Спецоперация России на Украине разделила мировую политику на три лагеря. На обсуждении в ООН против РФ высказались предсказуемые страны, а вот в нейтральной позиции были сюрпризы. Какие и кто наш реальный союзник, разбирался «360».

Кто поддержал Украину?

Как и ожидалось, Украина получила полную поддержку среди стран НАТО: Бельгии, Канады, Дании, Франции, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Великобритании и США. Евросоюз также занял украинскую сторону в вооруженном конфликте и выпустил целый пакет санкций против России.

После того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, Канада и США заморозили одобрение строительства газопровода «Северный поток — 2». С тех пор число санкций только увеличивалось, как и количество стран, к ним присоединяющихся.

Япония, Южная Корея и Австралия также вошли в число сторонников Украины. Их позиция во многом объясняется плотным сотрудничеством с США.

Изображение можно посмотреть в увеличенном размере. Для этого откройте его в новой вкладке

Среди стран, поддержавших Украину, нет тех, кто мог бы удивить. Однако есть интересная тенденция в оказании самой поддержки. Например, ООН рассматривала две резолюции по спецоперации на Украине. Первая осуждала действия России, а вторая требовала вывести российские войска из страны. Подавляющее большинство стран в обоих случаях проголосовало за.

Проблема только в том, что данные резолюции особой силы за собой не имеют. Для того, чтобы оказать значимую помощь Украине, нужно либо вводить санкции, либо поставлять оружие. А вот на такой шаг отказываются идти даже некоторые члены Евросоюза. Многие страны в принципе пытаются усидеть на двух стульях, выражая устную поддержку Украине без разрыва каких-либо отношений с Россией.

Кто выбрал нейтралитет?

Самый интересный набор стран получился среди тех, кто выбрал нейтралитет, потому что там оказались и такие государства, от которых ждали стопроцентной поддержки Украины. Если говорить про Европу, то двоякую позицию высказала Венгрия. С одной стороны, она поддержала санкции против России. С другой, наотрез отказалась поставлять свое вооружение на Украину. Более того, она запретила даже производить поставки через свою территорию.

Неожиданно себя проявили Молдавия с Грузией, потому что тоже не объявили санкции против России. Хотя в первой стране сейчас проевропейское правительство, а вторая метит в ЕС.

Израиль тоже пытается маневрировать, потому что не хочет ссориться с Россией. А после того, как украинские силовики застрелили израильтянина на границе с Молдавией, ситуация вообще сложилась не в их пользу.

Изображение можно посмотреть в увеличенном размере. Для этого откройте его в новой вкладке

В Индии премьер-министр призвал к немедленному прекращению огня, но не стал поддерживать санкции против России. Во многом это связано с тем, что две страны связывают тесные экономические отношения. На фоне новостей об отключении России от SWIFT власти задумались над тем, чтобы вести торговые отношения в рупиях.

Китайские власти также не одобрили введение односторонних санкций против России и отметили, что США не должны вредить законным правам и интересам Китая. Однако открыто высказываться в пользу Кремля страна тоже не стала. Такая позиция Китая неудивительна, потому что у него хорошие отношения с Украиной, но с Россией его связывают многоуровневое партнерство и общий противник в лице США.

Страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан — также отказались вводить санкции и призвали к мирному урегулированию конфликта. Иной исход дел было бы сложно представить, учитывая, что каждый десятый гражданин Узбекистана, Таджикистана и Киргизии работает в России. Согласно последним данным Всемирного банка, зарплатные чеки, в основном из России, составляют 30% валового внутреннего продукта Таджикистана, 28% — Киргизии и почти 12% — Узбекистана.

Азербайджан тоже занял нейтральную позицию, поскольку президент страны Ильхам Алиев проводил встречи с Владимиром Путиным и параллельно обещал выслать гуманитарную помощь Украине.

Среди стран Ближнего Востока тоже никто из основных игроков не высказался в пользу санкций. Даже на голосовании в ООН Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ решили воздержаться. Саудовская Аравия даже заявила, что продолжит придерживаться условий сделки ОПЭК+, хотя американцы надеялись на то, что она нарастит добычу.

В странах Латинской Америки большинство также выбрало позицию нейтралитета. Аргентина и Мексика отказались поддерживать санкции против России. В Бразилии мнения разделились, потому что представители страны в ООН осудили действия России, а президент Жаир Болсонару заявил, что его страна останется нейтральной.

Турция и Египет, как и ожидалось, заняли позицию нейтралитета и подчеркнули, что все еще ждут у себя в стране российских туристов.

Кто за Россию?

Главным союзником России можно считать Белоруссию, которую связывают с нами не только границы, но и важные экономические и политические связи. Две страны также проводят совместные военные учения, и именно на территории Белоруссии сейчас проходят переговоры между представителями России и Украины.

Президент Сербии Александр Вучич также выразил поддержку России и подчеркнул, что никаких санкций против страны принимать не будет.

Правительство Сирии не просто встало на сторону России, но и признало независимость ДНР и ЛНР.

Правящая социалистическая партия Венесуэлы тоже выразила поддержку военной операции на Украине. Вице-президент партии Диосдадо Кабельо заявил, что Россия «имеет полное право защищать свою позицию и свою территорию».

Схожую позицию выразила Куба. Правительство раскритиковало США за навязывание «постепенного расширения НАТО к границам Российской Федерации» и призвало к дипломатическому решению вопроса. Еще одним сторонником России оказалась Мьянма.

«Во-первых, Россия работала над укреплением своего суверенитета. Я думаю, что это правильный поступок. Во-вторых, она показала, что Россия — мировая держава», — сказал генерал Зо Мин Тун.

Иран, который в свое время тоже стал жертвой жестких санкций со стороны Запада, ожидаемо оказал поддержку России. Еще одним сторонником Кремля оказалась Северная Корея, которая выступила с жесткой критикой США.

«Коренная причина украинского кризиса полностью кроется в гегемонистской политике США и Запада, которые проявляют себя в произволе и злоупотреблении властью в отношении других стран», — сообщалось в официальном заявлении КНДР.

Северная Корея обвинила Вашингтон и его союзников в «игнорировании разумных и законных требований России» о предоставлении юридически подкрепленных гарантий безопасности.

«Они систематически подрывают обстановку в области безопасности в Европе, продвигая экспансию Организации Североатлантического договора на восток, в том числе откровенно развертывая системы ударного оружия», — отметили в правительстве.