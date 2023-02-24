Мир 24 февраля 2023, 17:54 США ввели пошлину в 200% на импорт алюминия из России Белый дом: Байден ввел 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России piqsels

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Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России, в рамках которого установил 200% пошлину на импорт российского алюминия и продукций из сырья. Ограничения начнут действовать с 10 марта. Текст заявления опубликован на сайте Белого дома.

«Начиная с 10 марта 2023 года, вводится 200%-ный адвалорный тариф на алюминиевые изделия из России», — заявил американский лидер.

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Байден напомнил, что импорт российского алюминия в Соединенные Штаты увеличился на 53% в период с марта по июль 2022 года. Однако, по его мнению, санкции ударят по экономике России.

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При этом он обвинил Москву в росте мировых цен на энергоносители, что, по его словам, нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США. При этом Байден упустил один важный момент, что санкции на российские энергоносители как раз ввели Евросоюз, G7 и Австралии во главе с самим Вашингтоном.

Ранее о новых санкциях против России объявил МИД Великобритании. Соединенное Королевство запретило экспорт сотен товаров: авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые, по его мнению, Москва может использовать в военно-промышленном комплексе.