США введут санкции против жены и детей Пескова

США введут санкции против жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против его совершеннолетних детей. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента страны Нед Прайс.

«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — рассказал представитель Госдепа в ходе брифинга.

Также сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении 386 депутатов Госдумы за ратификацию соглашения о признании независимости ДНР и ЛНР и последовавшей за этим спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых россиян и сообщения о притеснении русскоязычного населения в Донбассе. По его мнению, настоящему русскому в сложившейся ситуации не стыдно за то, что он русский. Если человек испытывает психологический дискомфорт, «то он не русский <…> он не с нами».