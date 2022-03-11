Британия ввела санкции против 386 депутатов Госдумы из-за операции на Украине

Британские власти ввели санкции в отношении 386 депутатов Госдумы за ратификацию соглашения о признании независимости ДНР и ЛНР и последовавшей за этим спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом со ссылкой на заявление МИД Британии написал ТАСС.

Форин-офис включил в санкционный список 386 депутатов нижней палаты парламента, которые проголосовали за признание независимости народных республик Донбасса. Согласно заявлению британского МИД, таким образом Госдума якобы разрешила разметить в ДНР и ЛНР войска «в качестве предлога» для начала спецоперации по демилитаризации Украины.

Власти Британии «взяли на прицел» президента России Владимира Путина и всех, кто причастен к операции по защите Донбасса или поддерживает ее, заявила глава внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

В санкционном списке с учетом ранее введенных рестрикций теперь 400 российских депутатов. Парламентариям запрещен въезд в королевство. Если найдут счета в банках, то заморозят. Включение в черный список также предполагает запрет на ведение бизнеса в Британии.

Ранее аналогичные санкции ввели власти Евросоюза и Канады.