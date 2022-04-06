Володин заявил, что план США по развалу экономики РФ провалился

Антироссийские санкции США сработали против Штатов. Ограничения приведут к краху доллара, написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он заявил, что Америка ошиблась и план по обвалу российской экономики не сработал. Санкции Штатов работают против собственных граждан и «подрывают доверие к доллару». Володин подчеркнул, что американскую валюту стали реже использовать при расчетах.

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», — написал он.

США не удалось устроить дефолт в России, подчеркнул спикер. Штаты заморозили счета РФ в зарубежных банках. Но это не помешает РФ выполнить долговые обязательства, заявил он.

«Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике. План Вашингтона не удался. „Адские“ санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — сказал он.