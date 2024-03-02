Мир 02 марта 2024, 22:52 США впервые сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы. Но без воды и лекарств CNN: США впервые сбросили с воздуха еду в Газу, но без воды и лекарств IMAGO/Bashar Taleb apaimages / globallookpress

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США впервые доставили гуманитарную помощь в Газу, сбросив с воздуха более 38 тысяч продовольственных наборов. Об этом сообщил телеканал CNN.

«США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам», — заявили журналисты.

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В операции участвовали три американских военно-транспортных самолета С-130 Hercules. Они сбросили 66 больших поддонов с грузов. Жителям Газы доставили только еду, вода и лекарства отсутствовали.

В конце февраля десятки палестинцев погибли в давке за гуманитарной помощью. ЦАХАЛ опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видно, как огромная толпа людей окружила большегрузы.

Позже журналисты сообщили, что в толпе погибли более 100 человек и около 700 были ранены, причем вина за такое большое количество жертв лежит на израильской армии, открывшей огонь по людям, стоящих в очереди за гумпомощью.

Ранее президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в ближайшее время американцы сбросят украинцам с воздуха гуманитарную помощь, имея в виду сектор Газа.