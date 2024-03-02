Мир 02 марта 2024, 00:13 Байден перепутал Украину с сектором Газа Байден оговорился, обещая сбросить гумпомощь с воздуха украинцам вместо Газы РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден допустил очередную нелепую оговорку, заявив в ходе встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, что американцы в ближайшее время начнут сбрасывать украинцам с воздуха гуманитарную помощь, при этом имея в виду сектор Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — заявил он.

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После этого Байден еще раз оговорился, когда обещал найти дополнительные способы доставки грузов «на Украину», в том числе через морской коридор.

Ранее бывший председатель палаты представителей Кевин Маккарти рассказал, что американский лидер способен вести беседу только благодаря запискам с заготовленными подсказками и телесуфлеру. По этой причине все встречи проходят строго по плану, все темы согласуют заранее.