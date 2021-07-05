Соединенные Штаты восстановились после пандемии коронавируса и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Окончательная победа над ковидом еще впереди, однако рост американской экономики уже ставит новые рекорды. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения по случаю Дня независимости.

«Хотя вирус не побежден, мы знаем это, он больше не контролирует наши жизни, он больше не парализует нашу страну. <…> Предприятия открываются и вновь нанимают работников. Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Байден подчеркнул, что экономика Штатов сейчас развивается по самому успешному сценарию за последние 40 лет. Он уверил, что это лучшие мировые показатели.

По данным Университета Джона Хопкинса, с марта прошлого года в США выявили более 33,5 миллиона случаев COVID-19. От болезни умерли 605 526 человек. Это самый высокий показатель заболеваемости и смертности в мире. Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю изоляцией, если местные власти не помогут изучить происхождение SARS-CoV-2.