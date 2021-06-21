США пригрозили отправить Китай в изоляцию, если он не раскроет происхождение коронавируса

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Китаю изоляцию, если он не поможет изучить происхождение коронавируса.

«Дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем», — заявил Салливан в интервью Fox News.

Он отметил, что Пекин в конечном итоге поставят «перед жестким выбором»: либо он поступит ответственно и позволит следователям провести реальное расследование по происхождению коронавируса, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества.

Ранее стало известно, что расследователи истоков пандемии коронавируса объединились в международную группу под названием DRASTIC. Сейчас ее участниками являются 25 человек из разных стран, включая Китай, США и Канаду.

DRASTIC удалось установить, что в сентябре 2019 года Институт вирусологии в Ухане удалил базу геномов своих вирусов. Также им стало известно, что самый генетически близкий к SАRS-CoV-2 образец вируса был в коллекции директора института Ши Чжэнли начиная с 2013 года, а его геном был секвенирован еще в 2018-м.