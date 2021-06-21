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    21 июня 2021, 03:28

    США пригрозили отправить Китай в изоляцию, если он не раскроет происхождение коронавируса

    Наталья Жуковская

    Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Китаю изоляцию, если он не поможет изучить происхождение коронавируса.

    США пригрозили отправить Китай в изоляцию, если он не раскроет происхождение коронавируса

    «Дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем», — заявил Салливан в интервью Fox News.

    Он отметил, что Пекин в конечном итоге поставят «перед жестким выбором»: либо он поступит ответственно и позволит следователям провести реальное расследование по происхождению коронавируса, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества.

    Ранее стало известно, что расследователи истоков пандемии коронавируса объединились в международную группу под названием DRASTIC. Сейчас ее участниками являются 25 человек из разных стран, включая Китай, США и Канаду.

    DRASTIC удалось установить, что в сентябре 2019 года Институт вирусологии в Ухане удалил базу геномов своих вирусов. Также им стало известно, что самый генетически близкий к SАRS-CoV-2 образец вируса был в коллекции директора института Ши Чжэнли начиная с 2013 года, а его геном был секвенирован еще в 2018-м.