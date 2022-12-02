Мир 02 декабря 2022, 23:59 США внесли ЧВК «Вагнер» в список вызывающих беспокойство организаций Госсекретарь США Блинкен включил ЧВК «Вагнер» в пул вызывающих беспокойство организаций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты внесли частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания организаций. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его процитировал ТАСС.

«Я назначаю [группировки] „Аш-Шабаб“*, „Боко харам“**, „Хайят Тахрир аш-Шам“***, хуситов (мятежное движение в Йемене) <…> „Талибан“**** и „Вагнер“, основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство», — сказал Блинкен.

Реклама

Также госсекретарь США снова включил Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению, Эритрею, Кубу и Никарагуа и Россию в список государств, которые якобы вызывают особенную беспокойство в рамках американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. Госдепартамент США считает, что власти этих стран причастны к разного рода нарушениям свободы вероисповедания. А вот правительства Алжира, ЦАР, Коморских островов и Вьетнама, по мнению американского госдепа, несут ответственность за «серьезные нарушения свободы вероисповедания».

Реклама

На Украине хотят запретить Русскую православную церковь. На сайте Верховной рады появился законопроект о прекращении деятельности РПЦ на территории страны. На официальном сайте президента Владимира Зеленского завели петицию с призывом поддержать эту инициативу. Она уже набрала нужное число подписей для ее рассмотрения. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим во главе с Зеленским руководит расколом православия на Украине.

* «Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена на территории России.

** «Боко харам» — организация, деятельность которой запрещена на территории России.

*** «Хайят Тахрир аш-Шам» — международная террористическая организация, запрещена в России.

**** «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.