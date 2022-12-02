Власть 02 декабря 2022, 23:19 Киевский режим руководит расколом православия на Украине — Захарова Захарова: киевский режим во главе с Зеленским занимается расколом православия Публичное достояние

Читать 360tv в

Представители киевского режима под предвадительством президента страны Владимира Зеленского занимаются расколом православия на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она отреагировала на регистрацию Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины (ПЦУ). Дипломат отметила, что 1 декабря стартовала подготовка к захвату лавры на Банковой улице в Киеве, где находится офис президента Зеленского.

Реклама

«Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — сказала она.

Реклама

Председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил 2 декабря, что Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе раскольнической ПЦУ.

На сайте Верховной рады Украины обнародовали законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. Петиция на официальном сайте президента с призывом поддержать эту инициативу набрала нужное количество подписей для ее рассмотрения. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» выразил мнение о том, что гонения РПЦ продолжатся, пока на Украине будет действовать киевский режим.