02 декабря 2022, 23:19
Киевский режим руководит расколом православия на Украине — Захарова
Захарова: киевский режим во главе с Зеленским занимается расколом православия
Представители киевского режима под предвадительством президента страны Владимира Зеленского занимаются расколом православия на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Она отреагировала на регистрацию Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины (ПЦУ). Дипломат отметила, что 1 декабря стартовала подготовка к захвату лавры на Банковой улице в Киеве, где находится офис президента Зеленского.
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«Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — сказала она.
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Председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил 2 декабря, что Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе раскольнической ПЦУ.
На сайте Верховной рады Украины обнародовали законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. Петиция на официальном сайте президента с призывом поддержать эту инициативу набрала нужное количество подписей для ее рассмотрения. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» выразил мнение о том, что гонения РПЦ продолжатся, пока на Украине будет действовать киевский режим.
Православие
Мария Захарова
Украина
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