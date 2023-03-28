28 марта 2023, 02:16
Байден начал речь о стрельбе в школе с признания в любви мороженому
Джо Байден пошутил про мороженое на выступлении по стрельбе в школе Нэшвилла
Президент США Джо Байден снова продемонстрировал странное поведение на публике. Американский лидер решил пошутить перед выступлением на тему стрельбы в школе Нэшвилла, в которой погибли шесть человек.
Байден с улыбкой на лице заявил, что он супруг доктора Джилл Байден. После этого он начал рассказывать о своей любви к мороженому с шоколадной крошкой. По словам президента США, он прибыл на выступление только ради лакомства.
«Я спустился вниз, потому что здесь обещали мороженое. Кстати, наверху у меня полный холодильник мороженого. Вы думаете, я шучу? Я не шучу», — сказал Байден.
Стрельбу в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле в американском штате Теннесси 27 марта устроила 28-летняя девушка, которая ранее училась в этом заведении. Нападение она устроила с помощью двух штурмовых винтовок.
По данным местной полиции, жертвами происшествия стали шесть человек, среди них трое детей. Нападавшая также была смертельно ранена сотрудниками правопорядка.
США
Стрельба
Школы
Джо Байден
Реклама
Реклама