Мир 28 марта 2023, 02:16 Байден начал речь о стрельбе в школе с признания в любви мороженому Джо Байден пошутил про мороженое на выступлении по стрельбе в школе Нэшвилла РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден снова продемонстрировал странное поведение на публике. Американский лидер решил пошутить перед выступлением на тему стрельбы в школе Нэшвилла, в которой погибли шесть человек.

Байден с улыбкой на лице заявил, что он супруг доктора Джилл Байден. После этого он начал рассказывать о своей любви к мороженому с шоколадной крошкой. По словам президента США, он прибыл на выступление только ради лакомства.

«Я спустился вниз, потому что здесь обещали мороженое. Кстати, наверху у меня полный холодильник мороженого. Вы думаете, я шучу? Я не шучу», — сказал Байден.

Стрельбу в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле в американском штате Теннесси 27 марта устроила 28-летняя девушка, которая ранее училась в этом заведении. Нападение она устроила с помощью двух штурмовых винтовок.

По данным местной полиции, жертвами происшествия стали шесть человек, среди них трое детей. Нападавшая также была смертельно ранена сотрудниками правопорядка.