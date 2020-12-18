США увидели в России главную угрозу для господства на море

Господство американского флота на море оказалось под угрозой. В «эпоху глобального мира и процветания» доминировать на водных путях США мешают Россия и Китай.

ВМС США, Береговая охрана и Корпус морской пехоты опубликовали отчет «Преимущество на море», в котором обозначили план дальнейших действий. Основное внимание в стратегии уделили Пекину и Москве, назвав государства «значительными угрозами».

«Агрессивные действия» российской и китайской стороны в Вашингтоне намереваются пресечь, чтобы господствовать на ключевых международных путях.

При этом военные заметили, что приоритетное внимание уделяют конкуренции с Китаем. Эту страну в США признали стратегической угрозой на перспективу из-за «растущей экономической и военной мощи».

В документе указано, что у России и Китая якобы не получилось «стать ответственными лидерами», которые вносят вклад в глобальную безопасность. В Соединенных Штатах признали страны «решительными соперниками».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против Турции могут стать способом сдерживания РФ.