Помпео назвал санкции в отношении Турции способом ограничить Россию

Санкции США, введенные в отношении Турции из-за покупки российских ракетных комплексов С-400, направлены на сдерживание России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Госсекретарь подчеркнул, что цель санкций — помешать России в получении существенного дохода, доступа и влияния. Они не направлены на подрыв военных возможностей или боеготовности Турции», — сказано в заявлении Госдепартамента.

Также Помпео заявил министру иностранных дел Турции, что покупка системы С-400 ставит под угрозу безопасность личного состава и военной техники США и предоставляет России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности.

Помпео призвал турецкие власти «решить вопрос» с С-400 и подтвердить свои обязательства перед НАТО по закупке вооружений, совместимых с теми, которые используются в альянсе.

14 декабря США ввели санкции против турецкого управления оборонной промышленности и четырех высокопоставленных сотрудников ведомства. Турция пообещала ответные меры.