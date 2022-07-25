США увидели в международных визитах России понимание собственной «изоляции»

Тема «изоляции» России снова зазвучала после начала африканского тура главы МИД страны Сергея Лаврова. В США заявили, что РФ становится изгоем и пытается пресечь недовольство собой.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге дал оценку поездки президента России Владимира Путина в Иран, визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Турцию, а министра иностранных дел России — в страны Африки.

«Становится ясно, что Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем», — заявил Прайс.

Действия Лаврова он счел попыткой «взаимодействовать со странами» — чтобы каким-то образом пресечь недовольство Россией.

США якобы мало беспокоят дипломатические встречи РФ. В своей оценке Прайс сослался на «послания» с саммита G20 и площадки ООН. По словам Прайса, все они стали свидетельством «широкого согласия» в оценке действий России.

Лавров 25 июля приехал с рабочим визитом в Конго. До этого он побывал в Египте, а потом отправится в Уганду и Эфиопию.