Возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заметил, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион. Любая соседняя страна в таком случае принимает меры по защите своей безопасности. Об этом написало РИА «Новости».

В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной. Москва выразила опасения, что в Донбассе может повториться тот же сценарий, что и в Сребренице. В таком случае ни одно государство не сможет остаться в стороне, в том числе Россия.

Сребреница в Боснии и Герцеговине в 1995 году перешла под контроль сербских сил Ратко Младича. Около восьми тысяч мусульман погибли или пропали без вести.

Песков уточнил, что президент Владимир Путин дал канцлеру Германии Ангеле Меркель разъяснения по поводу передвижения российских войск на территории своей страны — РФ имеет право делать это на свое усмотрение.

Обстановка в Донбассе на линии соприкосновения обострилась в феврале, а в конце марта в районе поселка Шумы под Донецком погибли четверо украинских военнослужащих. В начале апреля в ДНР сообщили о смерти пятилетнего мальчика, который погиб при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника. Из-за сложившейся ситуации в регион направился президент Украины Владимир Зеленский.