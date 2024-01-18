Мир 18 января 2024, 12:43 США упрекнули в создании неприемлимых условий разоружения Лавров: США создали неприемлемые условия для выполнения договоров о разоружении РИА «Новости»

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Заморозившие стратегический диалог с Россией США собственными действиями создали неприемлимые условия для выполнения соглашений о разоружении. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Соединенные Штаты всегда стремились «освободить себе руки», шаг за шагом демонтируя систему соглашений по контролю за вооружениями.

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«С Договором об обычных вооруженных силах в Европе произошло то же самое, как и с ДСВН. США сами создали такие условия для их выполнения. Напомню, что именно американская сторона в свое время заморозила стратегический диалог, сославшись на якобы неблагоприятный военно-политический фон», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства отмечал, что для возвращения к договоренностям необходимо оценить стратегический потенциал НАТО, сообщал RT.