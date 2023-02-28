Мир 28 февраля 2023, 05:04 США упрекнули Китай в отсутствии поездок в Киев Нед Прайс: США сомневаются в мирной инициативе Китая из-за отсутствия поездок в Киев РИА «Новости»

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подверг сомнению представленный Китаем план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Выступая во время брифинга, дипломат отметил, что контакты китайского руководства с Россией не уравновешены их поездками в Киев.

Речь идет о плане Китая по установлению мира на Украине, состоящем из 12 пунктов. В частности, это возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, уважение суверенитета стран и их территориальной целостности.

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«Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня <…> при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, не является серьезным предложением», — раскритиковал план Пекина представитель Госдепа.

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Прайс предложил Китаю использовать свое влияния на Россию. В частности, для того, чтобы исполнить первый пункт плана, который касается уважения к суверенитету и территориальной целостности.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс призвал скептически относиться к мирным предложениям Китая по урегулированию конфликта на Украине. По словам Прайса, КНР демонстрирует нейтральное отношение к конфликту на Украине, а вместе с тем «оказывает серьезную поддержку России» в спецоперации.