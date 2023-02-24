Мир 24 февраля 2023, 01:18 Госдеп рассказал, как США относится к плану Китая по разрешению конфликта на Украине Госдеп США скептически отнесся к плану КНР по разрешению конфликта на Украине РИА «Новости»

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Белый дом призвал скептически относиться к мирным предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине. Администрация президента США считает, что для этого есть основания, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

Он уверен, что Китай занял удобную позицию, пытаясь «получить и то, и другое». По словам Прайса, КНР демонстрирует нейтральное отношение к конфликту на Украине, а вместе с тем «оказывает серьезную поддержку России» в спецоперации.

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«Все это заставляет подумать, когда мы слышим о том, что КНР планирует предложить план по мирному урегулированию конфликта», — сказал глава пресс-службы Госдепа.

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Он также добавил, что пока план инициатива не будет озвучена, США воздержится от комментариев.

Ранее, 22 февраля, российский президент Владимир Путин встретился в Москве с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. На встрече они обсудили в том числе украинский вопрос. Как сообщило издание «Экономика сегодня», после совещания Ван И выразил благодарность Путину за готовность разрешить украинский кризис путем диалога.