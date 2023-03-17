17 марта 2023, 04:44
США уличили в разработанном плане по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США по контрнаступлению на Украине
У США имеется разработанный план по «контрнаступлению» на Украине этой весной, считает лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Свое мнение он высказал в разговоре с РИА «Новости».
«Я считаю, что у американцев есть план по началу контрнаступления [на Украине] этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО», — сказал французский политик.
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Он также добавил, что считает это чрезвычайно опасным, поскольку такие государства, как Польша и страны Прибалтики, «которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все».
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Филиппо добавил, что если французское правительство в курсе об этом «контрнаступлении», то ему следует отстраниться от этого. Такое развитие ситуации, как считает политик, рискует перерасти в мировой конфликт.
Крах американского Silicon Valley Bank, по его словам, потянул за собой другие кредитные организации. В трудное положение попали американский Western Alliance, Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse и Парижская фондовая биржа. Как сообщил Филиппо, банкротство западных банков может привести к третьей мировой.
США
Украина
Франция
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