Деньги 14 марта 2023, 06:32 Риск третьей мировой войны возрос из-за банкротства банков США — Филиппо Французский политик Филиппо: крах западных банков спровоцирует третью мировую войну Unsplash

Читать 360tv в

После закрытия американского Silicon Valley Bank возникли проблемы в Швейцарии и Франции. Банкротство западных банков приведет к третьей мировой войне, предупредил в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Крах американского SVB, по его словам, потянул за собой другие кредитные организации. В трудное положение попали американский Western Alliance, Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse и Парижская фондовая биржа. Котировки многих банков приостановили.

Реклама

«Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!» — объявил французский политик.

Реклама

Из-за высокой ключевой ставки Федеральной резервной системы в США обанкротился SVB, вслед за ним — Signature Bank. Другие кредитные организации, в том числе Western Alliance и First Republic, из опасений сбросили свои акции. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что правительство США для решения проблемы решит выпустить еще больше необеспеченной валюты, чем вызовет новые финансовые проблемы по всему миру.