Мир 14 апреля 2023, 13:07 Лавров назвал американские биолаборатории опасными для всего СНГ Глава МИД Лавров: военно-биологическая работа США в СНГ несет прямые угрозы безопасности РИА «Новости»

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Биолаборатории США в странах СНГ представляют опасность. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел содружества, сообщил ТАСС.

Лавров отметил, что участники встречи обсудили международную ситуацию и поделились своими оценками происходящего. Партнеры разделили мнение России по многим вопросам.

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На заседании разработали ряд документов, включая план консультаций между министерствами иностранных дел стран СНГ. Особое значение, по словам министра, имеет совместная работа по нейтрализации угроз безопасности, в том числе терроризма, военно-биологической деятельности США и их союзников.

«[Военно-биологическая деятельность на территории СНГ] создает очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности и прямую угрозу здоровья населения», — подчеркнул глава российского МИД.

В Полтаве, Харькове и других городах Украины нашли биолаборатории, в которые США вложили около 200 миллионов долларов. Похожие проекты запустили во многих странах мира — по информации Роспотребнадзора, в мире насчитали более 300 гражданских и военных биологических лабораторий с американским финансированием.