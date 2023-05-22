Мир 22 мая 2023, 07:29 США уличили в одобрении развязывания ядерной войны Постпред Крыма Мурадов заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны

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Американские власти одобрили развязывание ядерной войны своим согласием о применении Украиной авиации против Крыма. Об этом сообщил постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов, его слова привело РИА «Новости».

«Власти США в лице Салливана одобрили применение своей авиации против полуострова. Если он способен сделать элементарные политические вычисления, то ситуация проста, как дважды два», — сказал он.

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Мурадов напомнил, что в Крыму уже как 240 лет находится основной бастион России на юге — Черноморский флот, на котором находится стратегическая и важнейшая для страны авиация.

«Попытки посягательства на нее вынудят нас на применение абсолютно всех имеющихся средств, чтобы избежать подрыва нашей безопасности. Для этого придется уничтожать точки ввоза потенциально опасных вооружений. Это, в основном, аэродромы Румынии и Польши», — добавил постпред.

Ранее представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что США не против ударов Украины по Крыму, поскольку считают ее территорией не России, а Украины.