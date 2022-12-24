Мир 24 декабря 2022, 19:46 США уличили в обмане Украины при передаче Patriot Офицер США Риттер: Джо Байден решил обмануть Зеленского с устаревшими Patriot YouTube

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Соединенные Штаты отправят на Украину устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, которая не может сбить современные ракеты. Об этом отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Это старая установка, но она была модернизирована. Не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель с меньшим возможностями», — сказал он.

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Военные напомнил, что Patriot во время двух иракских кампаний американской армии в 1991 и 2003 годах они не смогли перехватить устаревшие советские ракеты «Скад», которые использовала армия Багдада. В 2003 году Patriot сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов.

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Украинским военным предоставят на вооружение первый комплекс Patriot в рамках пакета помощи от Пентагона, который составит 850 миллионов долларов. Дополнительный транш ранее одобрил президент США Джо Байден.

В распоряжение ВСУ также передадут ракеты HARM, боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины и средства спутниковой связи.