Мир 14 декабря 2022, 19:01 США уличили в нежелании вести мирные переговоры по Украине Полковник США Макгрегор: американские власти не хотят мирного решения украинского кризиса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США продемонстрировали нежелание вести мирные переговоры по ситуации на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что из-за позиции американского руководства судьбу украинского конфликта решат на поле боя.

По словам собеседника издания, США показали, что не заинтересованы в решении кризиса. Полковник напомнил, что ВСУ несут серьезные потери, а российские военные вот-вот перейдут в наступление. Макгрегор подчеркнул, что сейчас в интересах президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь.

Реклама

«США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища», — подчеркнул полковник.

Реклама

Ранее источники в администрации американского президента Джо Байдена рассказали, что Штаты могут отправить на Украину ЗРК Patriot. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в этом случае установки станут законными целями российских военных.