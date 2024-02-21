Мир 21 февраля 2024, 09:14 США уличили в незаинтересованности в мирном решении украинского конфликта Россия не видит заинтересованности США в мирном решении конфликта на Украине Unsplash

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Россия не видит заинтересованности Соединенных Штатов и их союзников в мирном решении кризиса на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины», — указал он.

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По его словам, для Запада уже стало традицией напоминать всем, что происходящее на Украине является выгодной для США сделкой. Большая часть выделяемых для ВСУ средств остается за океаном и стимулирует развитие американского военно-промышленного комплекса.

При этом погибают украинцы, а не граждане США. На этом, как указал дипломат, также цинично делается акцент. Он добавил, что на дипломатическом треке Украина и страны Запада до сих пор продвигают полностью дискредитировавшую себя «формулу мира» президента республики Владимира Зеленского. Другие более реалистичные идеи по решению конфликта они отказываются принимать, резюмировал Галузин.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что республика почти прекратила свое существование как государство. По его словам, страна потеряла свою суверенность.