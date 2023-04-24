24 апреля 2023, 18:18
США уличили в курсе на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Лавров: США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Власти США взяли курс на разрушение сложившейся архитектуры многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.
«США и союзники бросили значительные силы на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где открытая система в сфере безопасности и экономики складывалась десятками лет», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Лавров отметил, что сложившаяся система позволяла находить компромиссы, которые устраивали членов содружества АСЕАН и их партнеров по диалогу: Россию, Индию, Республику Корею, Китай, США и Австралию.
«США взяли курс на разрушение этой сложившейся инфраструктуры, выдвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию», — добавил министр.
Глава МИД подчеркнул, что США приступили к созданию механизмов для вмешательства в морскую безопасность в АТР.
«Под эгидой США и союзников появляются механизмы, нарушающие морскую безопасность в регионе с прицелом на обеспечение личных интересов в акватории Южно-Китайского моря», — заключил Лавров.
Заседание Совета безопасности ООН проходит в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.
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