Мир 24 апреля 2023, 18:18 США уличили в курсе на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Лавров: США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе РИА «Новости»

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Власти США взяли курс на разрушение сложившейся архитектуры многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«США и союзники бросили значительные силы на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где открытая система в сфере безопасности и экономики складывалась десятками лет», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров отметил, что сложившаяся система позволяла находить компромиссы, которые устраивали членов содружества АСЕАН и их партнеров по диалогу: Россию, Индию, Республику Корею, Китай, США и Австралию.

«США взяли курс на разрушение этой сложившейся инфраструктуры, выдвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию», — добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что США приступили к созданию механизмов для вмешательства в морскую безопасность в АТР.

«Под эгидой США и союзников появляются механизмы, нарушающие морскую безопасность в регионе с прицелом на обеспечение личных интересов в акватории Южно-Китайского моря», — заключил Лавров.

Заседание Совета безопасности ООН проходит в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.