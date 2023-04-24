Важное 24 апреля 2023, 17:20 Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН Глава МИД Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совета безопасности как председатель. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН», — написала она.

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Захарова уточнила, что началось заседание по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН под председательством Лаврова.

В понедельник министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк, чтобы 24 и 25 апреля принять участие в заседаниях СБ ООН.

За рейсом Лавров в сервисе Flightradar следили рекордное число пользователей: более 700 тысяч человек одновременно, а всего — около трех миллионов. Лавров пригласил своих коллег из разных стран участвовать в заседаниях СБ ООН под председательством России.

По мнению российского постоянного представителя при международной организации Василия Небензи, у России есть много тем для обсуждения с генсеком ООН Антониу Гутерришем.