24 апреля 2023, 17:20
Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Глава МИД Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совета безопасности как председатель. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН», — написала она.
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Захарова уточнила, что началось заседание по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН под председательством Лаврова.
В понедельник министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк, чтобы 24 и 25 апреля принять участие в заседаниях СБ ООН.
За рейсом Лавров в сервисе Flightradar следили рекордное число пользователей: более 700 тысяч человек одновременно, а всего — около трех миллионов. Лавров пригласил своих коллег из разных стран участвовать в заседаниях СБ ООН под председательством России.
По мнению российского постоянного представителя при международной организации Василия Небензи, у России есть много тем для обсуждения с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
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