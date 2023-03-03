Эксклюзив 03 марта 2023, 15:18 США уличили в давлении на Южную Корею для поставок оружия на Украину Политолог Колчин: США подорвут нейтралитет Южной Кореи передачей оружия Украине РИА «Новости»

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Власти Республики Корея не приняли решения о поставках оружия для Украины, но продолжат оказывать гуманитарную помощь. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Хан Док Су. Политолог Петр Колчин заявил «360», что азиатская страна с самого начала сохраняла нейтралитет в конфликте, но теперь оказалась под сильным давлением США.

Он напомнил, что американцы уже давно пытаются добиться от республики поставок снарядов и танков К2 («Черная пантера») для украинской армии. Но Сеул всеми способами отвергает все подобные предложения.

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«По данным западных СМИ, США придумали схему, в которой Пентагон станет закупать боеприпасы у Южной Кореи, а потом эти снаряды будут идти на вооружения ВСУ. Но в любом случае Сеул продолжит отвергать возможность поставок оружия для Украины», — заявил Колчин.

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Политолог пояснил, что Республика Корея намерена сохранить добрососедские отношения с Россией и не ввязываться в далекие конфликты, когда у нее сохраняется напряженность на границе с КНДР. В этих условиях власти страны больше заботятся о собственной безопасности.