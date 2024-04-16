Мир 16 апреля 2024, 11:05 США указали на слабость Запада в глазах России и Ирана Sky News: Россия и Иран ощущают слабость Запада из-за Украины и Израиля Ministry of Defense of Ukraine

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Россия и Иран чувствуют слабость Запада из-за неспособности своевременно реагировать на конфликты на Украине и в секторе Газа. Об этом заявила журналистка Sky News Дебора Хейнс.

«Иран, Россия и Китай ощущают слабость Запада, который сейчас расколот между двумя войнами», — процитировала обозреватель.

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По словам Хейнс, эскалация между Ираном и Израилем произошла во многом из-за нежелания Европы вкладывать деньги в перевооружение и оказание помощи. Журналистка подчеркнула, что лидеры стран Запада призывают не допускать обострения ситуации, но их слова не приводят к реальным результатам.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что конфликт на Украине колоссально отличается от эскалации на Ближнем Востоке. Также он рассказал, что США обеспечивают постсоветскую республику всем необходимым для защиты ее воздушного пространства. Но пока Штаты испытывают трудности в этом направлении.