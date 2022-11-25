Мир 25 ноября 2022, 00:45 США убедили Польшу не передавать МиГ-29 Украине под влиянием Китая Spectator: США заставили Польшу отказаться от отправки на Украину истребителей МиГ-29 Публичное достояние

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Администрация президента США Джо Байдена смогла вынудить Польшу не поставлять Украине советские истребители МиГ-29. Это произошло после настойчивой просьбы со стороны Китая. Об этом написал журнал The Spectator.

Источники в китайских дипломатических кругах сообщили, что изначально в Вашингтоне поддержали идею о передаче имеющихся у Польши МиГ-29 Украине, однако эта позиция изменилась после давления Китая.

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Автор статьи пишет, что Пекин получил от НАТО обещание не направлять на Украину истребители и ракеты, при этом он взял на себя обязательство убедить Россию не использовать ядерное оружие.

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На днях польские СМИ сообщили, что на территории страны упали две ракеты, обвинив в этом Россию. Президент страны Анджей Дуда не исключил, что на самом деле это была украинская ракета. Такую же версию озвучили в Министерство обороны США. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать в непричастности страны к произошедшему.