США тайно выделили Украине военную помощь на 200 миллионов долларов

В конце декабря 2021 года США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации. Ранее о выделении данной помощи известно не было.

По данным телекомпании, США намереваются направить на Украину стрелковое оружие. боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Собеседник CNN рассказал, что в настоящее время поставки еще не начались. Конгресс США уведомили о выделении дополнительной военной помощи в январе 2022 года.

В конце 2021 года президент США Джо Байден одобрил оборонный бюджет страны. Общая сумма составляет 770 миллиардов долларов. Из этих средств на помощь Украине предполагалось выделить порядка 300 миллионов долларов. Еще 150 миллионов Штаты планировали потратить на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.

Военную поддержку Украины США осуществляют с 2014 года. За это время было выделено около 2,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил войны между Россией и Украиной.