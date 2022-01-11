Евросоюз допустил начало войны между Россией и Украиной

Возникновение вооруженного конфликта между Россией и Украиной исключать нельзя. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью британской «Би-Би-Си».

По словам дипломата, в настоящее время у границы с Украиной и на территории Донбасса дислоцируются около 100 тысяч российских военных.

«Я полагаю, они пришли туда не пить кофе. Это угроза использования сил», — подчеркнул Боррель.

Он также подчеркнул, что НАТО и Евросоюз беспокоит риторика РФ по вопросу Украины, которая продвигается параллельно с концентрацией военной силы на границе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. В результате представитель США пообещал «жесткий ответ» России в случае «дальнейшей агрессии» в сторону Украины.

Газета The New York Times сообщила, что в случае вторжения РФ на Украину новые санкции Вашингтона в отношении Москвы могут включить в себя запрет на экспорт электроники, производимой американскими компаниями.