Мир 18 апреля 2024, 00:18 США страшно разозлили финнов после отправки своих военных в один из городов Финляндии США разозлили жителей финского Ивало после отправки туда военных без разрешения Unsplash

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Жители города Ивало недовольны действиями властей Финляндии и США, потому что члены правительства не согласовали с ними решение об отправке туда американских бойцов. Об этом сообщило издание Yle.

«Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение DCA (Defence Cooperation Agreement) о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО», — сказано в публикации.

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В итоге военные Америки могут пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари. По данным журналистов, содержание документа показали в декабре прошлого года. Тогда саамский парламент попросил Комитет по конституционному праву дать ему возможность выразить свое мнение насчет договора с США, однако ответ так и не предоставили.

В органе считают, что сначала следовало провести переговоры с саамами насчет вступления Финляндии в Североатлантический альянс и подписания военного пакта с США.

Ранее стало известно, что присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция будут участниками маневров альянса Nordic Response 2024, которые проведут рядом с российскими границами. Учения будут масштабным мероприятием, где используют порядка 50 кораблей и 100 истребителей.