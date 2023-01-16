Мир 16 января 2023, 05:57 США создали НАТО для расширения влияния в Европе Депутат ЕП Уоллес: НАТО был создан США для продвижения империализма в Европе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Америка создала блок НАТО, чтобы расширить свое влияние в европейских странах, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

По его мнению, европейские политики должны представлять интересы своего народа, а не альянса и его военно-промышленного комплекса.

Реклама

«НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — подчеркнул политик.

Реклама

Уоллес добавил, что простой народ хочет мира.

Альянс образовался в 1949 году, изначально в него вошли 12 стран. Позднее число участников увеличилось до 30.

Ранее бывший советник Госдепартамента США Дэвид Филлипс заявил, что конфликт на Украине стал результатом ошибочной политики НАТО. Альянс захотел принять в свои ряды Украину, а это вызвало озабоченность со стороны граничащей с ней Россией.

При этом никаких гарантий безопасности руководство НАТО Москве не дало. Последующее расширение блока только усугубило ситуацию.