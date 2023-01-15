15 января 2023, 22:41
Ошибки НАТО назвали причиной конфликта на Украине
Экс-советник Госдепа Филлипс: прошлые ошибки НАТО привели к конфликту на Украине
Ситуация на Украине была спровоцирована прошлыми ошибками блока НАТО в отношениях с Россией, заявил экс-советник Госдепартамента США Дэвид Филлипс. Его слова привел журнал National Interest.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте был объявлен план по вхождению Украины в альянс. Такой сценарий не понравился России, а в дальнейшем беспокойство Москвы лишь росло, поскольку именно американские власти поддержали госпереворот на Украине.
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Филлипс считает, что у НАТО было много возможностей успокоить Россию, однако эти шаги так и не предприняли. Бывший советник Госдепа раскритиковал помощь Запада для Киева. Члены НАТО передавали ВСУ лишь бинты и бронежилеты, а украинские солдаты в тот момент использовали советское оружие.
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Автор статьи не исключил, что конгрессмены США попытаются сменить курс, начатый президентом Джо Байденом. Америка может отказаться поддерживать Украину в тех же объемах, что сейчас.
США
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Украина
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