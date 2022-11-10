Мир 10 ноября 2022, 06:08 Запад назвал стимул для переговоров России и Украины NBC: Европа и США увидели в зиме стимул для переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Ряд чиновников США и Европы начинают верить, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине станет поводом для начала переговоров между Киевом и Москвой. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Зимой все замедляется. Это потенциал для переговоров. Мы бы хотели видеть, что это случится», — рассказал телеканалу один из информаторов.

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7 ноября президент Украины Владимир Зеленский озвучил несколько условий для переговорного процесса с Россией. В их числе украинский лидер назвал уважение к Уставу ООН и возмещение убытков из-за боевых действий. Зеленский также отметил среди условий предоставление гарантий, что «это не повторится».

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Некоторые СМИ предположили, что президента Украины Владимира Зеленского к началу диалога с Россией смогли подтолкнуть американские власти. Как написала газета Politico, именно под давлением США Зеленский решил изменить свою позицию.