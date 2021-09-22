США сообщили об отмене встречи с главами МИД стран Европы

Встреча глав дипломатических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии, которая должна была пройти на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, отменена. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило агентство Reuters.

Причиной отмены многосторонней встречи назвали несовпадение графиков мероприятий, в которых собираются принять участие министры. Однако многие главы дипведомств собираются провести в ООН отдельные встречи в других форматах, сообщили в Госдепе.

При этом в Вашингтоне не исключили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан могут встретиться в течение недели и обменяться мнениями.

В Госдепе при этом не стали называть причиной отмены многосторонней встречи кризис, который произошел из-за отказа Австралии от контракта с Францией на строительство подлодок.

Французский министр иностранных дел ранее в рамках сессии ГА ООН заявил, что планирует провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

США, Австралия и Британия на прошлой неделе объявили о создании партнерства в сфере обороны AUKUS.