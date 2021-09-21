Министры стран ЕС поддержали Францию по отношению к созданию альянса AUKUS

Главы МИД стран Евросоюза выразили четкую солидарность с Парижем по отношению к США, заключившим союз с Великобританией и Австралией. Они осудили разрыв Канберры с Парижем договора по подводным лодкам.

Об этом AFP News Agency заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Это объявление (разрыв Канберрой сделки по подводным лодкам с Парижем — прим. ред.) противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует его слова ТАСС.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября договорились о создании партнерства в сфере безопасности — AUKUS. Канберра с помощью новых союзников к 2036 году намерена построить не менее восьми атомных подводных лодок. Австралия разорвала крупнейший оборонный контракт с французской компанией Naval Group. Этот поступок в Париже назвали «ударом в спину».

Китай заявил, что появление AUKUS только усугубит гонку вооружений. В Пекине предложили партнерам отказаться от узколобых геополитических концепций и ментальности эпохи холодной войны.

Париж 17 сентября объявил об отзыве своих дипломатов в США и Австралии для консультаций.