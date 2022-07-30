США сочли несерьезным контрпредложение России по обмену заключенными

США считают несерьезным и недобросовестным контрпредложение России по обмену заключенными, заявил в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ якобы попросила включить в процесс обмена россиянина, отбывающего наказание по обвинению в убийстве в Германии.

«Удерживание двух американцев в заложниках из-за убийцы, находящегося в третьей стране — это несерьезное контрпредложение. Это недобросовестная попытка уйти от серьезной инициативы, выдвинутой США. Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно», — отметил Кирби.

Ранее источники телеканала сообщили, что Россия якобы попросила включить в сделку по обмену заключенными экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Этот человек отбывает пожизненный срок в Германии — его обвинили в убийстве бывшего чеченского боевика.