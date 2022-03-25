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    25 марта 2022, 22:30

    США сочли «Лабораторию Касперского» угрожающей нацбезопасности компанией

    США добавили «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности

    Александра Ломейко

    «Лаборатория Касперского» оказалась в перечне компаний, которые в США считают угрожающими национальной безопасности страны. Американцы назвали продукты бренда представляющими неприемлемый риск.

    Заявление о компании опубликовала Федеральная комиссия по связи США, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    «Продукты под брендом „Лаборатория Касперского“ представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США», — заявили в комиссии.

    Продукцию в Соединенных Штатах назвали «представляющей неприемлемый риск для национальной безопасности» как самой страны, так и для ее народа.

    В обновленный список Федеральной комиссии также попали два юридических лица. Специалисты заметили, что они значительно уступают отечественным аналогам, в том числе «Касперскому».